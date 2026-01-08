RCA : première séance du Conseil des ministres de l’année 2026

Le tout premier Conseil des Ministres de l’année 2026 s’est tenu ce jeudi après-midi à la Cité des Chefs d’État à Bangui, sous la présidence du Pr Faustin Archange Touadera, président de la République, chef de l'État. Dans une ambiance conviviale, cette séance inaugurale s'est révélée un moment fort de l’action gouvernementale.



Le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Moloua, a saisi l’occasion, pour adresser, au nom de l’ensemble des membres du gouvernement, ses vœux de santé et de prospérité au chef de l’État. Il a également salué son courage et son engagement constant à conduire la République Centrafricaine sur la voie du développement.



Le Premier ministre a souligné l’excellente collaboration entre le président de la République et son gouvernement, qui a permis de surmonter de nombreux défis rencontrés au cours de l’année écoulée. Il a enfin félicité le chef de l’État pour sa victoire éclatante lors du scrutin présidentiel de 2026, proclamée par l’Autorité Nationale des Élections.



En retour, le président de la République a adressé ses meilleurs vœux de santé, de succès et de détermination à l’ensemble des membres du gouvernement pour l’année 2026. Il a exprimé sa reconnaissance envers la communauté internationale et les institutions nationales pour les efforts consentis et l’organisation réussie des élections groupées.



Le chef de l’État a également salué la maturité et l’engagement du peuple centrafricain, qui a démontré sa volonté d’œuvrer pour son propre épanouissement et celui de la Nation.