Cameroun : le gouvernement soutient les consommateurs à l'occasion des fêtes de fin d’année

Dans le cadre du suivi de la grande campagne promotionnelle initiée par son département ministériel, pour permettre aux populations d'accéder aux produits de première nécessité à des prix abordables pendant toute la période des fêtes de fin d'année, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a effectué le 23 décembre 2024, une descente sur le site du Boulevard du 20 Mai à Yaoundé.



Cette opération de promotion commerciale se déroule simultanément sur trois sites stratégiques de la capitale : le Boulevard du 20 Mai, le Carrefour MEEC et l’esplanade de l’ancienne sous-préfecture de Yaoundé IV. L’on y propose une gamme variée de produits à des prix défiant toute concurrence.



Au rang de ces produits grande consommation, il y a le riz de différents types, vendu à des tarifs nettement inférieurs à ceux pratiqués dans les marchés traditionnels. Pour ce qui est des huiles raffinées, elles connaissent une baisse significative de 100 FCFA, soit 1400 F CFA par litre, tandis que l’huile Diamaor est proposée au prix exceptionnel de 1250 FCFA le litre. La viande de bœuf connait également une réduction de 200 à 300 F CFA par kilogramme, tandis que le poisson d'eau douce est proposé au prix unique de 2 000 F CFA le kilogramme.



Bien plus, les consommateurs peuvent également se procurer du pain et des viennoiseries élaborées à base de farines locales, des vivres frais aux prix bord champ, ainsi que du sucre à des tarifs préférentiels. « Cette initiative constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les populations, dans un contexte marqué par le renchérissement global des prix », a déclaré Luc Magloire Mbarga Atangana.



Le ministre du Commerce a par ailleurs souligné qu'aucune restriction quantitative n'est imposée aux acheteurs, les invitant ainsi à profiter pleinement de cette aubaine. Il convient de noter que cette campagne ne se limite pas à la seule ville de Yaoundé, mais s'étend à l'ensemble du territoire national.



Elle s’étend jusqu’au 10 janvier 2025, s'inscrit en droite ligne des mesures gouvernementales visant à maintenir le pouvoir d'achat des consommateurs, particulièrement en cette période de fêtes où les dépenses des ménages connaissent traditionnellement une hausse significative.