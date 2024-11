Cameroun : pas d’augmentation des prix des bières et boissons hygiéniques

« Face aux récentes augmentations des prix des boissons constatées sur le marché, le ministère du Commerce tient à informer l'opinion publique qu'aucune modification tarifaire n'a été autorisée pour les bières et boissons hygiéniques produites localement », peut-on apprendre du communiqué de presse du ministère du Commerce, rendu public le 3 novembre 2024.



Bien plus, il est bien rappelé que toute révision des prix dans le secteur des boissons est strictement encadrée par la réglementation en vigueur, et nécessite une homologation préalable de l'administration compétente. En effet, cette procédure, qui s'applique sur l'ensemble du territoire national, exige la constitution d'un dossier réglementaire par les producteurs ou importateurs.



En conséquence, le ministère du Commerce confirme que les prix officiels demeurent inchangés. Il dénonce formellement les augmentations arbitraires pratiquées par certains distributeurs, tout en réaffirmant « sa détermination à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs ».



Pour l’heure, les services compétents du ministère du Commerce se remobilisent dès ce lundi 4 novembre 2024, pour assurer le strict respect des prix homologués sur l'ensemble du territoire national.



Et dans une note adressée à ses collaborateurs, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana « invite à prendre les mesures qu'imposent les circonstances à l'encontre des contrevenants : amendes maximales, assorties de la fermeture des établissements, en cas d'opposition à l'ordre ».