Cameroun : près de 8 tonnes de cannabis saisis par la Gendarmerie dans la région de l’Ouest

Une importante cargaison de ces produits a été présentée au gouverneur Awa Fonka Augustine, à son état-major et à la presse par le colonel Abba Saïdou, commandant de la légion de l’Ouest, jeudi passé à Bafoussam.



C'est le fruit d'une opération conduite par le chef du bureau de lutte contre la grande criminalité à la légion de Gendarmerie de l'Ouest Cameroun, le capitaine Abdouraman Oumarou.



En effet, 78 sacs de cannabis étaient stockés à bord d'un camion. Ils ont été savamment dissimulés auprès des vivres frais. Selon les enquêtes, la localité de Kumbo dans le Nord-Ouest est le point de départ de ce véhicule avec pour chute Kousseri dans l'Extrême-Nord, passant par Njimom, Foumban et Foumbot dans le Noun, Bangangté dans le Ndé et Yaoundé. Un quart était destiné pour la capitale du Cameroun et une autre partie pour Kousseri, à l'effet d'acheminer dans d'autres pays.



Pour ce long trajet, ces produits communément appelés « banga » ont été bien conditionnés à trois niveaux. Seuls les sacs de cannabis ont été présentés avec des échantillons. Au moment de l'opération avec la fouille systématique, le chauffeur du camion et son convoyeur ont pris la clé des champs.



Le gouverneur Awa Fonka Augustine, avec à ses côtés le préfet de la Mifi (Bafoussan), a salué ce travail formidable abattu par le commandant de la légion de Gendarmerie de l'Ouest Cameroun et ses éléments, ainsi que les autres opérations depuis son arrivée dans la région.