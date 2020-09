Cameroun : une mère égorge ses deux fillettes et cuisine les corps dans une marmite

Deux fillettes âgées de deux ans et six mois ont été égorgées ce lundi 14 septembre vers 11 heures par leur mère dans la région du Nord du Cameroun. Les deux corps ont ensuite été retrouvés, l'un dans une marmite et l'autre dans un sceau. Ils servaient vraisemblablement à la préparation d'un plat.



Le double infanticide a eu lieu dans le village Badjingo, à Pitoa, dans le département de Benoue.



L'auteur présumé des faits, Salamatou, a été interpellée le lendemain par la brigade de Pitoa.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du double infanticide.