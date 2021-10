Cameroun : une mission économique du Brésil attendue

La délégation brésilienne devant se rendre au Cameroun sera constituée d’opérateurs des secteurs aussi variés que l’énergie solaire ; la fabrication de scanners ultra-performants pour les aéroports, ports et autres hôpitaux ; les intrants agricoles ; le transport ; l’industrie brassicole ; la cimenterie ; les matériaux de construction ; le recyclage des déchets ; ou encore les TIC.



Au cours de la visite de la mission économique brésilienne, le président de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage, des Pêches et des Forêts du Cameroun (CAPEF), procédera à la signature d'un mémorandum d’entente avec le représentant de la Chambre de Commerce Brésil-Cameroun. En outre, il sera organisé au siège de la CAPEF à Yaoundé, une séance d'échanges B to B, entre les opérateurs brésiliens, et d'autres investisseurs désireux de nouer des partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques.



A la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (Ccima), la visite des opérateurs économiques au Cameroun, du 25 au 30 octobre 2021, a pour but « d’échanger avec leurs homologues camerounais pour un partenariat gagnant-gagnant ». Ce voyage d’exploration des opportunités d’affaires pourrait contribuer à doper la coopération économique et commerciale entre le Cameroun et le Brésil, qui n’est pas encore des plus dynamiques.



En effet, entre 2000 et 2015 les échanges commerciaux entre les deux pays ont culminé à 720 milliards de FCFA, ce qui correspond à une moyenne de 47 milliards de FCFA de transactions par an. De plus, sur cette période de 15 ans, le Cameroun totalise seulement 59,5 milliards de FCFA d’exportations vers le plus grand pays d’Amérique du Sud, qui s’en tire avec 660 milliards de FCFA d’exportations en direction du Cameroun, sur la période considérée.

En plus d’être peu dynamique au regard du potentiel existant, il faut dire que le commerce entre le Cameroun et le Brésil est peu diversifié. Pendant que le Cameroun importe du Brésil des produits tels que le sucre, l’aluminium, les produits chimiques et des équipements industriels, le Brésil, lui, importe du Cameroun essentiellement le caoutchouc, le bois et ses dérivés.