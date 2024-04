Campagne électorale : le Moyen-Chari se prépare à accueillir le candidat de la coalition 'Tchad uni'

Le MOYEN CHARI se prépare pour accueillir le candidat de la coalition Tchad uni,MIDI, champion au Moyen Chari.



En prélude des activités électorales, le Moyen-Chari se prépare pour rentrer dans la danse et réserver un accueil spectaculaire au PT MIDI, par ailleurs candidat de la Coalition Tchad Uni, de surcroît Champion au Moyen Chari.



Le Chef de mission et Camarade BPN Rakidji Ngomdjibaye est venu constater de visu l’évolution des activités et donner des instructions pour la réussite des activités.



Il était accompagné dans ce déplacement par le SGP de la coalition Tchad uni du Moyen Chari le camarade NANLANGAR KODALBAYE et quelques proches collaborateurs…



Sur place, les activités vont bon train et toutes les dispositions ont étés prises pour la réussite des événements