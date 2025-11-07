Campus France Tchad : Journée Portes Ouvertes pour l'excellence académique en France

La cérémonie dynamique a inclus des prestations culturelles et artistiques, ainsi qu'un panel de l'association France-Tchad Alumni. Cette table ronde a permis aux anciens élèves de partager leurs expériences estudiantines en France, offrant des témoignages précieux aux futurs candidats.
Dans son discours, Gaëtan Pellan, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle à l'Ambassade de France, a salué le classement de Shanghai 2025, qui place de nombreuses universités françaises parmi les meilleures au monde. Il a mentionné des établissements tels que Paris-Saclay, Sorbonne Université, et Aix-Marseille comme des exemples de reconnaissance internationale.
Il a également souligné l'importance d'une collaboration étroite avec les universités françaises et la qualité de l'accueil des étudiants internationaux, valorisée par le label « Bienvenue en France ». Ce label permet d'identifier les établissements qui excellent dans l'accompagnement des étudiants internationaux.
Serge Ouambi, Président de l'association France-Tchad Alumni, a mis en avant la symbolique de cette journée :
« Cette journée incarne l'ouverture, le partage et l'accompagnement vers l'excellence académique. »
Il a salué l'engagement de Campus France Tchad à bâtir un pont solide entre les ambitions académiques des jeunes Tchadiens et les grandes institutions françaises.
M. Ouambi a rappelé que la France reste l'un des pôles universitaires les plus dynamiques au monde, offrant un enseignement supérieur de qualité, accessible aux jeunes Tchadiens, avec des programmes variés en ingénierie, commerce, sciences politiques, santé, architecture et arts.