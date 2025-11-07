









TCHAD Campus France Tchad : Journée Portes Ouvertes pour l'excellence académique en France

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 9 Novembre 2025



Le 08 novembre 2025, Campus France Tchad, en partenariat avec l'Ambassade de France au Tchad, a organisé une Journée Portes Ouvertes dans ses locaux à N'Djamena. Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont l'Ambassadeur de France, le personnel de Campus France, des partenaires, d'anciens étudiants tchadiens diplômés en France, et une foule de jeunes aspirant à poursuivre leurs études supérieures dans l'Hexagone.





La cérémonie dynamique a inclus des prestations culturelles et artistiques, ainsi qu'un panel de l'association France-Tchad Alumni. Cette table ronde a permis aux anciens élèves de partager leurs expériences estudiantines en France, offrant des témoignages précieux aux futurs candidats.

Dans son discours, Gaëtan Pellan, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle à l'Ambassade de France, a salué le classement de Shanghai 2025, qui place de nombreuses universités françaises parmi les meilleures au monde. Il a mentionné des établissements tels que Paris-Saclay, Sorbonne Université, et Aix-Marseille comme des exemples de reconnaissance internationale.





Il a également souligné l'importance d'une collaboration étroite avec les universités françaises et la qualité de l'accueil des étudiants internationaux, valorisée par le label « Bienvenue en France ». Ce label permet d'identifier les établissements qui excellent dans l'accompagnement des étudiants internationaux.

Serge Ouambi, Président de l'association France-Tchad Alumni, a mis en avant la symbolique de cette journée :

« Cette journée incarne l'ouverture, le partage et l'accompagnement vers l'excellence académique. »





Il a salué l'engagement de Campus France Tchad à bâtir un pont solide entre les ambitions académiques des jeunes Tchadiens et les grandes institutions françaises.





M. Ouambi a rappelé que la France reste l'un des pôles universitaires les plus dynamiques au monde, offrant un enseignement supérieur de qualité, accessible aux jeunes Tchadiens, avec des programmes variés en ingénierie, commerce, sciences politiques, santé, architecture et arts.

Il a présenté l'association Alumni comme un réseau structuré et dynamique, fédérant les anciens étudiants formés en France. Son ambition est de mettre ce capital d'expériences et de compétences au service du développement du Tchad et des aspirants à un avenir en France.

La Journée Portes Ouvertes de Campus France Tchad représente une initiative précieuse pour inspirer et accompagner la jeunesse tchadienne dans ses ambitions académiques. Cet événement souligne l'engagement continu de la France à soutenir l'éducation et le développement des compétences au Tchad.

