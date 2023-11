Carburant : Les Tchadiens aux prises avec des files d'attente interminables

N'Djamena - Une situation de rareté de carburant sévit actuellement dans la capitale tchadienne, N'Djamena, suscitant des inquiétudes parmi la population. Les quartiers tels que Farcha, Dembé, et Abena sont tous touchés par cette situation alarmante.



Les rares stations-service encore approvisionnées sont prises d'assaut par des files d'attente interminables, laissant de nombreux automobilistes découragés et frustrés. À l'heure actuelle, aucune explication officielle n'a été fournie pour expliquer cette rareté de carburant.



Les habitants de N'Djamena espèrent que cette situation sera résolue rapidement, car elle a un impact significatif sur leur vie quotidienne, entravant la mobilité et les activités économiques. La population attend des informations officielles sur les causes de cette pénurie et les mesures prises pour y remédier.