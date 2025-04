Célébration de la fête du Roi au Tchad : réaffirmation des liens bilatéraux avec les Pays-Bas

Le Bureau diplomatique du Royaume des Pays-Bas au Tchad a organisé, ce jeudi 24 avril 2025, une réception à l’hôtel La Tchadienne pour célébrer la Fête du Roi. Cet événement, qui incarne l’unité et l’identité du peuple néerlandais, a vu la participation du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, ainsi que de plusieurs responsables diplomatiques accrédités au Tchad.



Floris van Eijk, Chargé d’Affaires des Pays-Bas, a souligné lors de son discours que cette célébration était une occasion de réfléchir sur les relations solides entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Tchad. Il a mentionné que les relations se sont intensifiées ces dernières années, renforcées par l’ouverture d’une mission diplomatique à N’Djamena en 2019, suite à une volonté commune d’approfondir les liens bilatéraux.



Les enjeux contemporains tels que la sécurité mondiale, le libre-échange, la démocratie, les droits de l’homme, et le changement climatique mettent à l’épreuve l’ordre international établi par la Charte des Nations Unies, a précisé Floris van Eijk. Conscient de ces défis, le Chargé d’Affaires a révélé que la nouvelle politique néerlandaise du commerce extérieur et de la coopération met l’accent sur le renforcement de la sécurité, la gestion des migrations, et la promotion de la croissance économique, soulignant les intérêts communs entre l’Europe et les pays du Sud.



Le Tchad, confronté à d’importants défis sécuritaires et situé dans une région instable, notamment avec la guerre au Soudan, a été salué par Floris van Eijk pour avoir accueilli plus d’un million de réfugiés et rapatriés soudanais. Il a remercié le Système des Nations Unies et les partenaires humanitaires pour leur soutien.



Les Pays-Bas, un important bailleur humanitaire, ont récemment contribué 5 millions d’euros au Fonds humanitaire régional pour l’Afrique de l’Ouest géré par OCHA, reconnaissant la nécessité d’agir davantage pour répondre aux besoins humanitaires au Tchad. Le soutien du ministère néerlandais de la Défense a également été mis en avant, avec des formations pour l’armée tchadienne en partenariat avec les États-Unis, afin de préparer les soldats tchadiens à participer à des missions internationales de maintien de la paix.



En plus des efforts en matière de sécurité, les Pays-Bas contribuent à des projets d’infrastructure visant à améliorer l’accès à l’eau potable et développer l’agriculture, illustrant leur engagement non seulement à la sécurité mais aussi à l’éradication de la pauvreté.



Cette réception a donc marqué une célébration emblématique tout en soulignant le fort engagement des Pays-Bas envers le Tchad, dans le cadre d’une coopération étendue et de soutien continu aux défis régionaux et internationaux.