Centrafrique : Bangui (PK5), reprise des patrouilles mixtes MINUSCA-FSI

Alwihda Info | Par V.M - 8 Janvier 2020 modifié le 8 Janvier 2020 - 20:37

BANGUI [LNC] – Dans une nouvelle mise à jour, le bilan des violences du Kam5 s’est encore alourdi. Plus de 50 morts et plus de 80 blessés, pour encore les plus connus. car selon la Croix Rouge centrafricaine, le bilan définitif n’est pas encore clos.