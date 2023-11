Centrafrique : La Mission de l’ONU remercie le Cameroun pour sa coopération

« Ce 21 novembre 2023, Mme Valentine Rugwabiza a rencontré S.E. N. Nzoyoum, ambassadeur du Cameroun en RCA. La RSSG (Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU, Ndlr) a remercié le Cameroun pour la coopération étroite avec la mission dans la facilitation du transit via Douala des équipements et materiel essentiels à ses opérations et activités de la Minusca », Mission de l’ONU en RCA, a annoncé dans un tweet ce mercredi 22 novembre 2023, la Minusca.



Il est à noter que c’est depuis 2014 que des conteneurs de la Minusca débarquent au port de Douala au Cameroun. Ils sont ensuite acheminés pendant dix jours le long de mauvaises pistes à travers le Cameroun vers Bangui, la capitale centrafricaine.