Centrafrique : La Voix des Sans Voix distribue des blouses au personnel d’un centre de santé à Bangui

Un geste symbolique posé avec humilité par le Collectif La Voix des Sans Voix au centre de santé urbain de Boy-Rabe –(4è arrondissement de Bangui)- le 14 novembre 2019. Plusieurs blouses ont été remises par le fondateur du Collectif, Paul Cyriaque Semaporo, centrafricain résidant, en vacances. Ces blouses vont permettre au personnel soignant et personnel d’appui d’être dans une tenue décente et propre pour s’occuper des patients.



Brigitte Andara, Maire du 4è arrondissement, a félicité l’initiative du collectif La Voix des Sans Voix et a exhorté les centrafricains de la diaspora d'en faire autant pour soutenir leurs compatriotes qui n’ont pas assez de moyens.



Des blouses ont été remises également aux sous-préfets de Kembé, Marguerite Ngandala Lamaye et celui de Gadzi Simon Kpanbga.



Paul Cyriaque Semaporo a aussi annoncé que ce geste se fera dans d’autres centres de santé du 4ème arrondissement de Bangui.



Le chef du Centre de Santé de Boy-Rabe, Dr Alain Cyriaque Ndamo, s’est réjouit de cet appui qui vient à point nommé répondre aux besoins, quelque soit la nature.