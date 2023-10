Centrafrique / La route Bambari-Bria : l’enfer sur terre

« La dégradation de la route Bria-Bambari s’aggrave de jour en jour », a relevé le journal centrafricain ajoutant que « cependant, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour atténuer la souffrance de la population de cette localité qui dépend entièrement de Bangui pour ses produits de première nécessité ».



« Sur des kilomètres de route inondée, les véhicules, principalement des camions, sont contraints de tracer une nouvelle voie à travers la forêt pour continuer leur route. La voie normale, noyée sous les eaux, est impraticable durant la saison des pluies. Cette situation précaire s’aggrave avec chaque averse », a indiqué le journal.



D’après la même source, « la route Bambari-Bria n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de l’insuffisance des infrastructures de transport, du manque d’entretien et de la négligence des régions éloignées. Ces problèmes affectent directement la vie quotidienne des citoyens et entravent le développement économique et social de ces régions ».