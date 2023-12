Centrafrique : Le couple présidentiel s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Lancés le 28 décembre 2023 par Madame Brigitte Touadéra, ces 16 jours d'activisme, initiés par les Nations-Unies, visent à sensibiliser et impliquer la population dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en République centrafricaine.



Cette initiative revêt une grande importance dans un contexte où les violences à l'égard des femmes demeurent un problème majeur. En effet, ces actes odieux compromettent non seulement l'intégrité physique et mentale des victimes, mais également leur épanouissement personnel et professionnel.



La participation active du couple présidentiel à cette cérémonie témoigne de l'engagement du gouvernement centrafricain en faveur de la promotion des droits des femmes. En présidant cet événement, Brigitte et Faustin Archange Touadéra ont souligné l'importance cruciale de mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre. Leur soutien indéfectible à cette cause renforce l'espoir d'un avenir où chaque femme et fille pourra vivre sans craindre d'être victime de violence.



En outre, cette campagne a permis une mobilisation collective autour du concept d'égalité entre les genres. Elle a offert une plateforme propice à un dialogue ouvert sur les inégalités qui persistent dans notre société et sur les mesures concrètes pouvant être prises pour y remédier. Ainsi, elle contribue non seulement à sensibiliser mais aussi à inciter chacun(e) à agir pour transformer nos mentalités vers plus d'égalité entre hommes et femmes.