Centrafrique : Plus de 260 combattants ont déposé les armes (ONU)

Plus de 260 combattants agissant en Centrafrique ont déposé les armes et ont cessé leur lutte armée contre le gouvernement du pays, a annoncé mercredi le porte-parole de la Minusca (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique).



"Entre le 4 et le 11 octobre, 262 combattants issus de quatre groupes armés ont été désarmés et démobilisés, indique le communiqué de la MINUSCA publié sur Twitter. 260 armes ont été confisquées pendant l’opération." La mission a publié une photo représentant des armes confisquées.



Créée au printemps 2014 sur le décret de l’ONU, la Minusca compte 14.000 personnes, dont 12.870 militaires. 10 pays avaient envoyé leurs contingents militaires pour intégrer la Minusca. La mission comprend également 2.000 policiers.