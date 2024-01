Centrafrique : Remaniement du gouvernement

Avec l'intégration de 10 nouveaux membres sur un total de 32, ce changement apporte une nouvelle dynamique à l'équipe ministérielle. Parmi les modifications notables, trois ministres ont échangé leurs portefeuilles, tandis que le nombre de ministres d'État est passé de deux à trois, en plus d'un ministre délégué.



Par ailleurs, il est à noter qu'une attention particulière a été portée à la représentation féminine au sein du gouvernement avec la nomination de six femmes sur les 32 postes ministériels. Cette diversité reflète l'engagement en faveur de l'égalité des genres et témoigne d'une volonté claire de promouvoir une participation équilibrée des sexes dans les sphères décisionnelles.



Ce remaniement gouvernemental ouvre donc la voie à de nouvelles perspectives pour le développement et le progrès en Centrafrique, renforçant ainsi l'espoir d'une meilleure gouvernance et d'une prise en compte élargie des besoins et priorités nationales.