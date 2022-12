Centrafrique : l'ONU condamne l’attentat contre le chef de la Maison russe

Les Nations unies fustigent l'attentat contre le chef de la Maison russe en République centrafricaine (RCA), Dmitri Syty, et lui souhaitent un prompt rétablissement, a déclaré ce vendredi lors d'une conférence de presse le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric.



"Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous n’avons pas été sollicités pour contribuer de quelque façon que ce soit à l'enquête. Il est évident que nous condamnons de telles attaques", a-t-il indiqué.



Plus tôt, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que Paris n'était pas impliqué dans l'attaque terroriste contre Dmitri Syty.



Pour sa part, Moscou s’attend à ce que des autorités compétentes de la République centrafricaine mènent une enquête rapide et qu'elles identifient les responsables de l’attentat, c'est ce qui ressort d'un communiqué publié vendredi par le ministère russe des Affaires étrangères.



Pour rappel, l'ambassade de Russie en RCA a annoncé que Dmitri Syty avait été blessé dans l’explosion d'un colis envoyé anonymement et avait été hospitalisé. Sa vie n'est pas menacée, a ajouté la mission diplomatique russe.