Centrafrique : l’ambassadeur du Tchad reçu par le Premier ministre

Bangui - Le Premier ministre Firmin Ngrebada a reçu vendredi 08 janvier 2021 à la Primature, le général Noh Tamour Aldjideye, ambassadeur de la République du Tchad en République Centrafricaine.



L'objet de l'entretien a porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays, a indiqué le Premier ministre Ngrebada Firmin.



Le 26 décembre 2020, le chef de l’État Idriss Deby a réaffirmé son "attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale" de la Centrafrique, suite à des tentatives de déstabilisation qu’il a condamné. En tant que président en exercice de la Communauté des États Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), Idriss Deby a exprimé sa "disponibilité pour se joindre à toutes les initiatives visant à inciter tous les acteurs centrafricains à conduire le processus électoral à son terme, condition sine qua non de paix et de stabilité dans le pays".



Le général Noh Tamour Alejideye a été nommé par décret le 7 octobre 2019 au poste d’ambassadeur avec résidence à Bangui. Il a remplacé le général Daoud Yaya Brahim.