Centrafrique : l'ex-président Djotodia rentre définitivement pour "contribuer à la paix"

L'ancien président Michel Djotodia a décidé de poser définitivement ses bagages en Centrafrique, après un premier retour en début d'année. Il est revenu samedi à Bangui et entend apporter sa contribution à la consolidation de la paix.



À sa descente d'avion, il a fait part du plaisir et de l'honneur de revenir en Centrafrique pour une seconde fois. Il a également évoqué ses intentions : "contribuer à la consolidation de la paix et le vivre ensemble."



Michel Djotodia devrait bientôt s'entretenir avec le "chef de village qui est le chef de l'État."



Les échéances électorales approchent en Centrafrique et déjà deux ex-chefs d'État se sont déclarés candidats : François Bozizé et Catherine Samba Panza.