Centrafrique : le Parquet ouvre une enquête contre Bozizé, ses coauteurs et complices

Le Parquet général de la Cour d'appel de Bangui a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête judiciaire contre François Bozizé ainsi que ses coauteurs et complices.



Plusieurs rebelles ont été interpellés sur les différents fronts de bataille et conduits à Bangui.Le Parquet a ouvert contre eux une information judiciaire pour : atteinte à la sureté intérieure de l'État, association de malfaiteurs, rébellion, assassinat, vol aggravé et complot.



"À ce jour, huit de ces insurgés ont été déjà présentés au juge d'instruction qui les a régulièrement placés sous mandat de dépôt", précise Laurent Lengande, procureur de la République.



"Il en ressort des premières personnes déjà sous-main de justice, l'évidence d'une connexion menant à d'autres coauteurs et commanditaires de la rébellion. La Centrafrique est un État de droit. Tout ce qui est ourdi dans l'ombre finira sur la place publique", ajoute le procureur.



Le 30 novembre 2020, une cellule judiciaire chargée d'enquêter sur toutes les infractions liées au processus électoral a été mise en place au sein du Parquet.