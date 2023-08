AFRIQUE Centrafrique : le référendum s’est bien déroulé, rassure le Premier ministre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Août 2023





Le 1er août 2023, une réunion d'évaluation du comité stratégique d'appui à l'organisation du référendum constitutionnel s'est tenue dans la salle de conférence de la Primature.



Le Premier ministre, Félix Moloua, a présidé cette première réunion du comité stratégique qu'il dirige pour évaluer le scrutin référendaire du 30 juillet 2023. La plupart des acteurs impliqués dans l'organisation et la tenue de cette consultation référendaire étaient présents.



D'emblée, le chef du gouvernement a adressé ses félicitations, ainsi que celles du gouvernement qu'il dirige sous le très haut patronage du président Faustin Archange Touadera, à tous les membres du comité pour leurs efforts dans la tenue du référendum en Centrafrique.



« Nous sortons tête haute avec l'organisation du référendum. Tout s'est bien déroulé. Et la leçon à tirer est que, c'est unis, que nous pouvons faire mieux », a-t-il déclaré. Selon le président de l'Autorité Nationale des Élections ANE, Dr Mathias Barthélémy Morouba, « la détermination de chacun a permis la bonne tenue du scrutin référendaire ».



Il a également souligné que « nos propres moyens financiers nous ont permis de relever le défi de l'organisation du référendum ». Dr Morouba a remercié les forces de défense et de sécurité ainsi que les forces alliées bilatérales qui ont travaillé avec courage et dévouement pour assurer un scrutin sans incident. « Nous avons pu mener les opérations dans la sérénité grâce à la présence des FDS », a-t-il conclu.



