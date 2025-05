Tchad : L'AJELPEDS organise la Semaine Nationale Citoyenne de la Paix Numérique

« Sensibilisation et conscientisation sur les impacts négatifs des réseaux sociaux dans la construction de la paix et de la cohésion sociale ».



Objectifs de la campagne



Cette initiative vise à :

- Promouvoir une culture de paix numérique parmi les jeunes.

- Encourager l’éducation civique numérique et un usage responsable des réseaux sociaux.

- Encadrer les jeunes à travers des échanges constructifs.

- Soutenir l’excellence des influenceurs (influenceuses) et stimuler la créativité chez les jeunes.

- Renforcer la transmission des valeurs de paix et de cohésion sociale.



Stratégie de mise en œuvre



La campagne s’appuiera sur :

- Les programmes scolaires : Intégration de modules sur la paix numérique dans les établissements éducatifs.

- Les acteurs clés de la société :



Leaders politiques, religieux et coutumiers pour une mobilisation collective.



Sensibilisation des populations analphabètes via des méthodes adaptées.

- Activités communautaires : Ateliers, débats et formations pour favoriser une cohabitation pacifique.



Un engagement pour la paix sociale et humanitaire



Cette campagne s’inscrit dans une démarche de promotion de la paix sociale et humanitaire. L’AJELPEDS appelle :

- La société civile

- Les partenaires techniques et financiers

- Les ONG

- Toutes les personnes de bonne volonté à s’unir pour cette cause noble, dans l’intérêt suprême de la nation.