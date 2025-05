Dialogue politique au Tchad : le Chef de l’État appelle à une refondation adaptée à la nouvelle ère

Cette communication portait sur la mise en place d’un nouveau cadre de dialogue politique, suite à la dissolution, le 15 avril 2025, du Cadre National de Concertation des Partis Politiques (CNCP).



Le Chef de l’État a salué la classe politique pour sa responsabilité, sa maturité et son patriotisme, qui ont permis de conduire à bien le processus de transition. Il a ensuite invité l’ensemble des partis à participer à une large consultation nationale, en vue de réfléchir à la création d’un nouvel organe permanent de dialogue politique, adapté aux exigences de la refondation, aux réalités de la nouvelle ère et à la vitalité démocratique du pays.



La rencontre s’est tenue en présence du Premier ministre, ambassadeur Allah Maye Halina, du Président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, du Président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, du Ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, M. Limane Mahamat, ainsi que des proches collaborateurs du Chef de l’État.