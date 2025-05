Tchad : 12 morts dans un accident à Rig-Rig, la Ministre des Transports ordonne une enquête

Dans la nuit du 6 au 7 mai 2025, un violent accident de la route a coûté la vie à 12 personnes, à environ 20 km de Rig-Rig. Le pick-up transportant des passagers est entré en collision avec un camion alors qu’il tentait d’éviter un dromadaire. Plusieurs blessés graves ont été évacués à Mao.



La Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a exprimé sa profonde compassion aux familles endeuillées et adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.



Elle a dépêché une mission d’enquête sur le terrain afin de déterminer les causes précises de l’accident et tirer toutes les leçons nécessaires.



La Ministre rappelle à tous les usagers de la route que le transport de personnes à l’arrière des pick-up et camions est interdit sur les voies bitumées depuis 2007, et appelle à un strict respect du Code de la route pour prévenir de telles tragédies.