TCHAD

Tchad : Renforcement de la coopération sécuritaire Tchad-USA salué par les deux parties

Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Mai 2025

Le ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration du Tchad, le Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache, a reçu en audience ce mercredi 7 mai 2025 le service de sécurité diplomatique de l’ambassade des États-Unis au Tchad. Cette rencontre a été axée sur l’échange d’expériences en matière de sécurité et a permis de souligner et de saluer le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux nations.