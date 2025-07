Tchad - Tourisme / Les babouins de Zakouma : Des rencontres insolites et divertissantes au cœur du parc national

Une présence abondante et des comportements fascinants

Les babouins sont l'une des espèces de primates les plus courantes et les plus visibles du parc national de Zakouma. Ils sont considérés comme de véritables "maîtres" des lieux en raison de leur présence fréquente et parfois audacieuse, n'hésitant pas à s'approcher des habitations. On peut les observer en grands groupes, parfois intrépides, s'approchant des zones habitées et interagissant avec les visiteurs, offrant des expériences mémorables. Des récits de visiteurs font état de rencontres où les babouins s'approchent des tentes ou cherchent de la nourriture, soulignant leur proximité avec les activités humaines dans le parc.