Tchad : à quoi sert-il concrètement les 13 années d'études du primaire au secondaire ?

Au fait, les longues années d'études, du primaire au secondaire, constituent un investissement d'une base solide, offrant une opportunité d'acquérir des connaissances fondamentales, de développer des compétences clés, et de se préparer pour des études supérieures ou une insertion professionnelle.



Cependant, ces 13 années d'études ont une utilité importante, notamment : acquisition de connaissances et compétences de base. Cette étape consiste à acquérir des connaissances en lecture, écriture et calcul, essentielles pour la vie quotidienne et pour la poursuite d'études.



Elles offrent une base pour comprendre le monde qui nous entoure en diverses matières les sciences, mathématiques, langues l'histoire, la géographie, les sciences humaines, l'environnement. Et développent une participation citoyenne, une pensée critique, à la résolution des problèmes, la communication et la collaboration, utiles dans de nombreux domaines.



Préparation à l'enseignement supérieur

Elles ouvrent la porte aux études supérieures, que ce soit à l'université ou dans des écoles spécialisées. Tout de même, ces 13 années d'études permettent également de développer l'autonomie et la confiance en soi, ouvrant la voie à une participation plus active à la vie sociale et politique.



Malheureusement, face à ce système éducatif délabré où la qualité de l’enseignement a régressé, suite à plusieurs défis dont le manque d’enseignants, les effectifs trop élevés dans les établissements publics, le manque de matériel scolaire et de salles de classe donnant lieu à une porcherie sans les accessoires, l’incompétence chez certains enseignants et bien d’autres.



Cependant, la qualité du système éducatif a alors suscité un débat, d'où la question de sa refondation. Au regard du niveau d'études primaires et secondaires qui dégringole, que ce soit à l’écrit ou à l’oral, le comportement indiscipliné des élèves qui ont mis du feu sur la moto de leur enseignant à Moundou et bien d'autres cas.



À cela s'ajoute le résultat au baccalauréat du second degré de cette année. Ce qui nous amène à s'interroger : les 13 années d'études primaires et secondaires servent-ils concrètement à quoi ? C'est lamentable que les 13 années d'études n'ont pas été utiles dans l'acquisition de la connaissance et du changement de mentalité. L’État est pointé du doigt, face à cette situation. Depuis fort longtemps, l'éducation est la seule arme pour lutter contre la pauvreté, disait Nelson Mandela.



Il est impossible de créer une richesse sans une éducation de qualité. Ainsi, le tableau du système éducatif tchadien est sombre, et à cette allure, d'ici peu, le pays manquera d’experts dans les différents domaines : ingénieurs, médecins qualifiés et bien formés, informaticiens, banquiers, magistrats pour ne citer que ceux-là. Malheureusement, la question de la refondation du Tchad n'est qu'un mot.



Bien que le pays bénéficie d'énormes fonds de la part des partenaires pour réformer le système éducatif. Cette somme est mal gérée, utilisée dans les grandes rencontres et se partageant comme perdiem. Comment peut-on construire un pays sans une bonne éducation primaire au secondaire ? Ne dit-on que pas pour une bonne société, l'éducation de base à elle seule suffit. Force est de constater qu’au Tchad, aucun établissement scolaire public est construit selon les normes architecturales, certains ne disposent pas de bibliothèque, ni de structure sanitaire et autres.



C'est regrettable quand les 13 années d'études primaires et secondaires ne sont qu'une promotion de la médiocrité. Il est temps de réformer le système éducatif, et ce n'est pas une affaire d'un parti politique, mais c'est l'avenir de toute une nation. Car un système éducatif délabré, ne peut que produire des cadres de mauvaise qualité, une triste réalité dans nos administrations.