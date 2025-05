Côte d’Ivoire : la durée maximale de la formation continue prolongée à six ans

La durée maximale de la formation continue de longue durée, ainsi que celle du congé de formation professionnelle, a été prolongée à six ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent, en vue de lui permettre de réaliser un projet personnel qui soit en relation avec ses activités professionnelles.



Cette décision ressort du compte rendu du Conseil des ministres tenu le 07 mai 2025 à Abidjan. « Le Conseil a adopté un décret portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État.



Ce décret actualise les modalités d'organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État relevant des institutions, des ministères, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales ou de toutes les structures où des fonctionnaires et agents de l'État sont en exercice.



Il prolonge notamment la durée maximale de la formation continue, de longue durée, ainsi que celle du congé de formation professionnelle à six ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.



Plus inclusif que l'ancien dispositif, ce décret introduit diverses innovations en vue de redynamiser la formation continue et d'offrir à tous les fonctionnaires et agents de l'État, sans restriction, des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. Il permet à l'agent de réaliser un projet personnel qui soit en relation avec ses activités professionnelles.



Il institue, en outre, la validation des acquis de l'expérience avec pour objectif de valoriser les compétences métiers dans l'administration publique et d'améliorer les performances du service public.