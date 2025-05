Cameroun : Le Ministre de la défense reçoit son homologue Turc pour renforcer la coopération militaire

Les deux ministres ont eu des échanges approfondis concernant le cadre juridique de leur coopération militaire, notamment suite à la ratification, le 27 avril 2021, de l'Accord-cadre et de l'Accord sur la formation militaire signés à Ankara le 31 janvier 2018. Ils ont également discuté de la ratification par le Cameroun et la Turquie de l’Accord-cadre Militaire et de l’Accord de coopération en matière de formation militaire, signés à Ankara le 30 janvier 2018, accords qui ont donné un nouvel élan à la coopération militaire bilatérale.





Un autre point important abordé lors de cette rencontre a été les projets de développement de l’Industrie de Défense du Cameroun en partenariat avec l'Industrie de Défense turque. Ces projets sont menés conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'Industrie de Défense signé en 2013, et leur suivi est assuré par la Présidence de l'Industrie de Défense turque, une entité rattachée à la Présidence de la République de Turquie.





Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense camerounais a tenu à remercier son homologue turc pour les formations offertes gracieusement par la Türkiye aux Élèves-officiers d'Active et aux Élèves Sous-officiers dans les Académies Militaires de l'Université de la Défense Nationale de la Turquie. Il a également exprimé sa gratitude pour l'accueil des missions d'études internationales de l'École Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé (ESIG) en juin 2024 et de l'École Internationale des Forces de Sécurité d'Awae (EIFORCES) en juillet 2023.





Cette importante audience s'est conclue par une photo de famille sur le perron du cabinet du Ministre camerounais de la Défense, symbolisant la solidité des liens entre les deux nations dans le domaine de la défense.