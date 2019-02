Centurion nommé premier cabinet juridique de la Guinée équatoriale

MALABO, Guinée Equatoriale -- Chambers & Partners a une nouvelle fois classé le groupe Centurion au rang de premier cabinet d’avocats en Guinée équatoriale (Band 1). Chambers Global 2019 décrit Centurion comme « l'une des meilleures entreprises du marché, qui est très respectée dans l'industrie du pétrole et du gaz. »



Chambers ajoute que Centurion est « un cabinet dominant en Guinée équatoriale avec une pratique des ressources naturelles de premier plan sur le marché. L’équipe agit pour le compte de clients publics et privés du secteur du pétrole et du gaz et participe à plusieurs projets majeurs dans le pays. Les personnes interrogées soulignent rapidement son vaste réseau de bureaux en Afrique et sa capacité à gérer de grands mandats transactionnels. »



Centurion est le seul cabinet d’avocats indépendant classé dans la catégorie Band 1 de Chambers & Partners en Guinée équatoriale, reconnaissant sa contribution au secteur de l’énergie et ses antécédents impressionnants de conseil en matière d’opérations pétrolières et gazières.



« C’est une grande satisfaction que d’être reconnu par des pairs locaux et internationaux, dans un secteur comme le nôtre, où travail acharné et reconnaissance sont essentiels au leadership de notre société et à nos clients, a déclaré Anselmo Eworo Milan, avocat du groupe Centurion à Malabo. « Nous continuons à nous sentir chanceux d'être le cabinet de choix des principales sociétés pétrolières, des sociétés de services et du secteur public du pays alors qu'ils continuent à saisir les opportunités de marché grandissantes en Guinée équatoriale. Nous sommes où nous sommes parce que la plupart d'entre nous avons été formés et développés par Centurion dans les meilleures institutions d'Europe et des États-Unis. Cela a fait une différence dans notre éthique de travail et notre performance. »



Le répertoire juridique classe également le Président Directeur général de la société, NJ Ayuk, dans sa catégorie Band 1, en précisant que « le PDG du groupe, NJ Ayuk, est une figure éminente de l’industrie des hydrocarbures et écrit beaucoup sur le secteur. Il est fréquemment mandaté dans le cadre d'opérations pétrolières et gazières pour le compte de gouvernements et de clients privés. Il est connu pour ‘sa participation aux transactions les plus importantes du pays’. Il fournit notamment des conseils de haut niveau sur les concessions, les PSA, les contrats de forage et les projets de GNL. »



Ces dernières années, Centurion a été engagé pour les plus importantes transactions énergétiques et commerciales de la Guinée équatoriale, agissant en tant que conseiller des principaux opérateurs du pays pour la préparation et la négociation de leurs contrats de partage de production, et combinant des stratégies de monétisation du gaz en aval pour les producteurs souhaitant renforcer l'intégration de l'offre gazière.



La société poursuit son partenariat avec la Guinée équatoriale dans le cadre de son Année de l'énergie 2019, qui verra notamment se dérouler le Congrès et exposition APPO CAPE VII à Malabo du 2 au 5 avril 2019, et le Somme ministériel du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), réunissant ministres et chefs de gouvernement de tous les pays membres les 26 et 29 novembre 2019.