Chaïbo Idriss : "je remercie le PCMT. Dieu nous l'a donné (...) Que l'UA laisse le Tchad"

Chaïbo Idriss, participant au dialogue national, a appelé ce 30 septembre l'Union africaine (UA) à épargner le Tchad, en réaction à l'appel du Conseil de paix et de sécurité à respecter le délai de transition de 18 mois et à l'inéligibilité des dirigeants de transition aux élections.



"Je remercie le PCMT. Pourquoi ? Dieu nous l'a donné (...) pour que le Tchad sorte de ce bourbier (...) Que l'UA laisse le Tchad. Le Tchad est indépendant. Nous sommes là pour le Tchad de demain. On ne peut pas être là et eux sortent un communiqué. Qu'ils nous laissent. Que le Présidium adresse une réponse en notre nom", a réagi l'intervenant.