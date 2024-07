Chambre africaine de l'énergie : candidatures pour 2024 aux 25 femmes qui montent dans le secteur de l'énergie

L'AEC invite toutes les femmes éligibles qui réalisent des avancées significatives dans le secteur de l'énergie à poser leurs candidatures ou à désigner une candidate méritante. En effet, la Chambre africaine de l'énergie (AEC) célèbre les 25 femmes leaders de moins de 40 ans qui transforment le paysage énergétique africain.



En tant que catalyseur du développement mondial, le secteur africain de l'énergie alimente le monde moderne et, au sein de cette industrie dynamique, un groupe sélectionné de femmes remarquables s'est imposé comme des pionnières.



L'AEC annonce l'ouverture des candidatures pour les « 25 Under 40 Energy Women Rising Stars » (Les 25 femmes de moins de 40 ans qui montent dans le secteur de l'énergie en Afrique) de 2024, des personnes dont le dévouement, l'ingéniosité et l'engagement inébranlable sont des phares d'espoir et des piliers d'inspiration.



Ces femmes redéfinissent les possibilités dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes, et l'AEC est fière de célébrer les étoiles montantes qui ouvrent la voie pour que la pauvreté énergétique devienne de l'histoire ancienne d'ici 2030.