Changement climatique : l'Afrique subit les conséquences des phénomènes inhabituels

Les pays de la bande subsaharienne, dont le Tchad, sont confrontés aux effets du changement climatique. Cette région du continent est témoin de vagues de chaleur, d'inondations et d'irrégularités dans les précipitations, des phénomènes devenus de plus en plus préoccupants.



Les causes naturelles du changement climatique à long, moyen et court terme ne sont pas exclues. Cependant, ce changement est principalement attribué aux activités humaines, notamment l'utilisation des combustibles fossiles, qui sont à l'origine des gaz à effet de serre (GES).



Ainsi, les populations subissent les conséquences des activités anthropiques. Le changement climatique ne se manifeste pas sans effets. Il entraîne une augmentation des sécheresses, des pénuries alimentaires, la disparition de certaines espèces, des risques sanitaires et des déplacements de populations.



Pour inverser cette tendance, la lutte contre le réchauffement climatique doit être une préoccupation mondiale, car il est lié à l'augmentation des GES. Par conséquent, les pays industrialisés doivent soutenir les nations qui subissent les effets de ce changement, souvent causé par les actions humaines.



Malheureusement, le principe du « pollueur-payeur » n'est pas respecté. La Conférence des Parties (COP), en tant qu'instance décisionnelle de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, doit jouer un rôle central dans la réduction des émissions de GES d'origine anthropique.



L'objectif est de stabiliser le climat, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique. Outre l'implication de la COP, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations-Unies pour l'environnement (PNUE), doit évaluer les risques liés à ce changement et proposer des solutions. De manière générale, le principal obstacle réside dans les ressources.



D'une part, les pays africains gèrent inefficacement les fonds alloués à la lutte contre le changement climatique. D'autre part, les pays avancés ne respectent pas leurs engagements en matière de financement climatique.



Ce manquement freine les efforts de lutte contre le changement climatique. Les deux parties doivent faire preuve de responsabilité, et honorer leurs engagements pour progresser dans cette lutte.