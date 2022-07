Cherif Mahamat Zene : « Personne n’a le droit de prendre en otage les Tchadiens qui attendent le dialogue »

Le ministre des Affaires étrangères et président du comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires se montre ferme face à des tentatives de sabotage du pré-dialogue de Doha, avec les politico-militaires, dans un entretien à la télévision nationale.



« Il y en a certains qui ont fait carrément une carrière dans la rébellion et ils ne sont pas prêts à quitter cette activité. C'est leur droit, s'ils pensent qu'ils doivent passer toute leur vie dans la rébellion, mais ils n'ont pas le droit de prendre en otage les autres. Personne n’a le droit de prendre en otage les 16 millions de tchadiens qui attendent le dialogue », affirme le ministre.



Il fustige certains des politico-militaires qui « n'ont rien à dire sur le fond » et « présentent des arguments qu'ils traitent dans les communiqués successifs qu'ils publient de gauche à droite : on veut nous acheter, on veut nous intimider, socialement on n'est pas pris en charge, le pays hôte ne nous donne pas de per diem ».



Cherif Mahamat Zene estime que « c'est totalement irresponsable ». « Cela dénote le manque de sérieux de certains politico-militaires qui au-delà de ce qu'ils affichent comme position de principe cachent bien d'agendas cachés », ajoute-t-il.



Le ministre clarifie qu'en aucun cas, le pays hôte doit donner de l'argent. « Cela dénote le manque de sérieux de certains politico-militaires qui, au-delà de ce qu'ils affichent comme position de principe, cachent bien d'agendas cachés », indique Cherif Mahamat Zene. Un accord avec les politico-militaires est