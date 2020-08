Chikungunya : Le Tchad va notifier aujourd'hui l'apparition de l'épidémie à l'OMS

Le Tchad va officiellement notifier ce jeudi à l'OMS l'apparition de la maladie de Chikungunya à l'Est du pays, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Santé publique, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



"Aujourd'hui même, nous allons notifier officiellement à l'OMS, dans le cadre du règlement sanitaire internationale, l'apparition et les conditions d'évolution de la maladie de Chikungunya dans la province du Ouaddaï, et plus précisément dans la ville d'Abéché", a indiqué le ministre.



Une mission ministérielle accompagnée d'un ou deux députés est attendue vendredi à Abéché pour inspecter le dispositif en place et donner les orientations nécessaires pour lutter contre cette épidémie.



Des analyses effectuées par un laboratoire ont été reçues hier soir et confirment qu’il s’agit bien de la maladie de chikungunya qui sévit actuellement dans la ville d’Abeche.



Depuis le 14 août, date à laquelle les premiers cas ont été officiellement notifiés jusqu’à la date du 26 août, 6.163 cas ont été enregistrés au niveau des formations sanitaires du district d’Abeche.



Sur ces 6.163 cas, il n’y a aucun décès au sein d’une structure sanitaire, ni hospitalisation dans un centre de santé. Les malades sont placés en observation, sont traités et ensuite ils rentrent chez eux, précise Dr. Adboulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique.