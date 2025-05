Chine - Hubei : Clôture de la conférence mondiale sur l'éducation numérique 2025 - La Chine révèle sa stratégie d'éducation intelligente

À la clôture de cette conférence, Monsieur Wu Yan, vice-ministre de l'Éducation de la République populaire de Chine, a annoncé la publication officielle du livre blanc sur l'éducation intelligente en Chine et le lancement officiel de l'action stratégique de numérisation de l'éducation nationale chinoise 2.0. Cette initiative ambitieuse vise à construire un système éducatif qui accompagne chaque individu tout au long de sa vie, une éducation ouverte à tous de manière équitable et adaptée aux besoins spécifiques de chacun.





Selon Monsieur Wu Yan, ce livre blanc constitue une première mondiale sur le thème de l'éducation intelligente. Il retrace l'évolution historique, les réalisations concrètes, les perspectives d'avenir et la stratégie globale de l'éducation intelligente en Chine. Il a également rappelé le lancement réussi de la plateforme nationale de service public de l'éducation intelligente, qui est devenue la plus grande plateforme nationale d'éducation numérique au monde en termes de richesse des ressources, de variété et de nombre d'utilisateurs.





Le vice-ministre de l'Éducation a précisé que la stratégie de développement s'articule autour du concept "3C" (connexion, contenu, coopération) et "3I" (intégration, intelligence, internationalisation). L'objectif est de construire une plateforme de coopération éducative internationale bénéficiant à tous, car l'éducation intelligente est une aspiration commune pour l'ensemble de l'humanité.





La conférence de Wuhan a lancé un appel à une collaboration mondiale pour établir conjointement des normes d'éducation numérique et promouvoir l'interconnexion des plateformes et l'entraide entre les acteurs. Elle encourage le partage de ressources éducatives de haute qualité et la création conjointe d’une bibliothèque de ressources partagées multilingue, interculturelle et hautement adaptable. La conférence a également insisté sur la nécessité de promouvoir conjointement la transformation intelligente de l’éducation et de favoriser un apprentissage mutuel des expériences.





Un appel a également été lancé en faveur d'une coopération internationale étendue dans le domaine de l’éducation à l’intelligence artificielle, afin de réduire la fracture numérique mondiale en matière d’intelligence, de protéger conjointement la sécurité de l’IA et de renforcer la communication mutuelle des idées. Enfin, la conférence a appelé à défendre le concept d’une communauté de destin pour l’humanité, en adhérant aux principes de l’éthique et de l’orientation vers l’humain dans le développement de l'éducation numérique intelligente.