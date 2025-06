Chine : Hunan, à la découverte de la province natale de Mao Zedong

Située au centre-sud de la République populaire de Chine, et à plus de 1300 kilomètres de Pékin, la province du Hunan est l’une des 34ème division administrative du pays, dont le chef-lieu est Changsha.



Elle est entourée par des montagnes à l'est, à l'ouest et au sud, et par le fleuve Yangtsé au nord. Son mélange de montagnes et d'eau, en fait d'elle l'une des plus belles provinces de la Chine. Les principales villes sont Changsha, capitale de la province, Zhuzhou ville industrielle, Shaoshanchong dont Mao Zedong est originaire, et Zhangjiajie.



Riche en ressources naturelles et minérales, Hunan est connue pour être un important producteur céréalier. Plus de 50% de la province est composée de montagnes riches en ressources minérales. On y compte pas moins de 141 sortes de différents minerais sur les 160 identifiés dans le monde, dont le tungstène, l'antimoine, le manganèse. Hunan, est aussi le berceau du parti communiste chinois (PCC), et de Mao Zedong, ce qui lui confère une importance historique et politique très importante.



L'une des particularités de la province, est le nombre important d’entreprises à capitaux privés. En plus, elles sont très dynamiques, surtout dans le secteur du matériel de construction et celui des industries culturelles (télévision, dessins animés). Hunan est ainsi célèbre pour sa chaîne satellitaire " Hunan Télévision ", qui est la deuxième chaîne la plus regardée du pays, après la Télévision Centrale de Chine(CCTV).



La province du Hunan offre également de magnifiques paysages et de nombreux lieux de grand intérêt culturel et historique parmi lesquels on peut noter six sites classés 5A au niveau national, dont ceux de Zhangjiajie et de Danxia, qui ont été inscrits par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel et naturel mondial.



La gastronomie du Hunan met l’accent sur la combinaison harmonieuse des ingrédients, permettant aux saveurs de se mélanger en profondeur. Connue pour son caractère fortement épicé, elle occupe une place de choix pour la population, car elle reflète le climat chaud et humide de la province, où les piments sont populaires pour leur chaleur et leur capacité à dissiper l'humidité.



Il est à noter que les sites communistes sont omniprésents à Changsha et à Shaoshanchong (lieu de naissance de Mao Zedong). Y figurent notamment d'autres chefs communistes éminents ; natifs de Hunan comme Liu Shaoqi, Peng Dehuai et Hu Yaobang. Toutefois, on ne peut réduire cette province à son seul passé révolutionnaire car elle recèle aussi des terres fécondes et des paysages parmi les plus séduisants de Chine.



Elle est majoritairement habitée par l'ethnie Han, qui représente la majorité de la population. En plus des Han, plusieurs autres ethnies minoritaires sont présentes dans la province, notamment les Tujia, les Miao les Dong et les Yao.