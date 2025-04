INTERNATIONAL Chine : Le festival de libération des eaux de Dujiangyan, une célébration millénaire

Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 6 Avril 2025



Le festival de libération des eaux de Dujiangyan, dont le thème est « les eaux célestes nourrissent la terre d'abondance », est un événement culturel et historique majeur en Chine. Il célèbre le système d'irrigation de Dujiangyan, un chef-d'œuvre d'ingénierie construit par Li Bing au IIIe siècle avant J.-C., qui a permis de contrôler les eaux de la rivière Minjiang et de transformer la plaine de Chengdu en une région fertile.



Le Festival de Libération des Eaux de Dujiangyan édition 2025 se déroule du 4 au 6 avril et constitue un événement civilisationnel marquant, s'étendant sur 2281 ans d'histoire. Cette célébration est articulée autour d'un récit en trois phases : L'épopée du domptage des eaux L'héritage vivant de la sagesse humaine Les visions écologiques pour l'avenir Dujiangyan, en Chine, est le cœur de cette célébration. Imprégnée de la sagesse de Li Bing, maître de la conservation de l'eau de la rivière Minjiang, cette grande cérémonie fusionne rites traditionnels, patrimoine culturel immatériel, innovations numériques et esthétique immersive, témoignant ainsi de la transformation de la ville et du soutien à la civilisation hydraulique. Le festival coïncide avec la fête de Qingming, l'une des 24 périodes solaires chinoises. Cet événement populaire célèbre l'achèvement du projet de conservation de l'eau de Dujiangyan, le début des labours du printemps et rend hommage à Li Bing, fondateur du système d'irrigation. Parmi les moments forts du festival, on note la cérémonie traditionnelle de libération des eaux. Des centaines de participants, vêtus de costumes traditionnels de la Dynastie Han, dansent au son de la musique ancestrale. Les eaux libérées se déversent dans la rivière intérieure, irrigant la plaine de Chengdu, la capitale de la Province de Sichuan. Cette célébration a donné naissance au festival annuel de Qingming. L'origine de cette tradition remonte à 276 avant J.C., lorsque l'empereur de l'État de Qin a nommé Li Bing gouverneur de la préfecture de Shu. Une de ses principales missions était de maîtriser les eaux de la rivière Minjiang. Après deux ans d'étude, Li Bing a conçu et dirigé la construction du système d'irrigation de Dujiangyan, achevé en 256 avant J.C.. Le 20 mai 2006, la fête de la libération des eaux Qingming de Dujiangyan a été inscrit au premier groupe du patrimoine culturel immatériel national par le Conseil des affaires d'État de Chine, attestant de son importance historique et culturelle. Le Festival de Libération des Eaux de Dujiangyan édition 2025 se déroule du 4 au 6 avril et constitue un événement civilisationnel marquant, s'étendant sur 2281 ans d'histoire. Cette célébration est articulée autour d'un récit en trois phases :Dujiangyan, en Chine, est le cœur de cette célébration. Imprégnée de la sagesse de Li Bing, maître de la conservation de l'eau de la rivière Minjiang, cette grande cérémonie fusionne rites traditionnels, patrimoine culturel immatériel, innovations numériques et esthétique immersive, témoignant ainsi de la transformation de la ville et du soutien à la civilisation hydraulique.Le festival coïncide avec la fête de Qingming, l'une des 24 périodes solaires chinoises. Cet événement populaire célèbre l'achèvement du projet de conservation de l'eau de Dujiangyan, le début des labours du printemps et rend hommage à Li Bing, fondateur du système d'irrigation.Parmi les moments forts du festival, on note la cérémonie traditionnelle de libération des eaux. Des centaines de participants, vêtus de costumes traditionnels de la Dynastie Han, dansent au son de la musique ancestrale. Les eaux libérées se déversent dans la rivière intérieure, irrigant la plaine de Chengdu, la capitale de la Province de Sichuan. Cette célébration a donné naissance au festival annuel de Qingming.L'origine de cette tradition remonte à 276 avant J.C., lorsque l'empereur de l'État de Qin a nommé Li Bing gouverneur de la préfecture de Shu. Une de ses principales missions était de maîtriser les eaux de la rivière Minjiang. Après deux ans d'étude, Li Bing a conçu et dirigé la construction du système d'irrigation de Dujiangyan, achevé en 256 avant J.C..Le 20 mai 2006, la fête de la libération des eaux Qingming de Dujiangyan a été inscrit au premier groupe du patrimoine culturel immatériel national par le Conseil des affaires d'État de Chine, attestant de son importance historique et culturelle.





