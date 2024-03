Chine : TotalEnergies et SINOPEC s’associent pour produire du carburant aérien durable

L’unité envisagée, codétenue par SINOPEC et TotalEnergies, aura la capacité de produire 230 000 tonnes de SAF par an et traitera des déchets ou des résidus locaux issus de l’économie circulaire (huiles de cuisson usagées et graisses animales).



SINOPEC, apportera sa propre technologie de production de SAF, appelée SRJET. TotalEnergies, l’un des principaux producteurs de SAF en Europe, apportera son expérience et son expertise dans les domaines techniques et opérationnels, ainsi que dans la distribution.



Yongsheng Ma, Président du groupe SINOPEC, a déclaré : « Cette étape majeure dans notre collaboration avec TotalEnergies est en ligne avec notre stratégie de développement de solutions bas carbone pour la Chine et le monde entier. SINOPEC s’engage à fournir des solutions énergétiques vertes et bas carbone, tout en améliorant la qualité et l’efficacité de son portefeuille d’actifs. »



Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « Nous nous réjouissons de collaborer avec SINOPEC, acteur majeur du raffinage mondial, dans l’optique de produire des carburants aériens durables en Chine et d’y structurer une filière de production de SAF. Le développement de ces carburants aériens durables est au cœur de la stratégie de transition de notre Compagnie qui se mobilise à grande échelle pour répondre à la demande du secteur aérien de réduire son empreinte carbone. Dans ce cadre, TotalEnergies s’est fixée l’objectif de produire 1,5 million de tonnes par an de SAF à l’horizon 2030. »