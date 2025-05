Chine : des journalistes internationaux explorent la grotte de Tenglong et le village Tujia de Pengjiazhaï

Chef-d'œuvre architectural, la grotte de Tenglong a été élue l'une des plus beaux sites de Chine par le magazine China National Geographic en 2025.



Avec un réseau souterrain réparti sur cinq niveaux, elle s'étend sur 59,8 kilomètres et couvre plus de deux millions de mètres cubes, et reconnue par les spéléologues internationaux comme l'une des grottes les plus exceptionnelles au monde. Son entrée principale qui mesure 72 mètres de haut et 64 mètres de large, peut accueillir 20 camions alignés ou permettre à un hélicoptère de manœuvre librement.



Bâti avec des maisons sur pilotis et centré sur l'art architectural de l'héritage Tujia de Pengjiazhaï, le village Tujia de Pengjiazhaï intègre échanges académiques internationaux, expériences agricoles traditionnelles, exposition d'architecture et espaces de bien-être. Le village de Tujia de Pengjiazhaï est labellisé projet prioritaire par le ministère chinois de la Culture, et classé projet clé du secteur des services provinciaux au 14ème quinquennal.



Il est important de souligner que la grotte de Tenglong intègre harmonieusement montagnes, eaux, grottes, forêts et vallées. C'est un écosystème exceptionnel qui abrite 33 espèces végétales protégées au niveau national, dont 29 espèces d'arbres classées « trésor national », et 4 protégés au niveau de la province de Hubei.



On y trouve également de nombreux arbres anciens. Par contre, la structure en bois sur pilotis du village Tujia de Pengjiazhaï, qui décompose chaque élément architectural des maisons Tujia, est une présentation interactive qui révèle le génie technique des bâtisseurs traditionnels. Pour s’adapter au climat humide, les chambres sont construites sur des pilotis en bois.