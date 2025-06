Chine : immersion dans la province de Hunan

Située au centre-sud de la Chine et dans le cours moyen du Yangtsé, la province de Hunan tire son nom du lac Dongting, de par sa position géographique. Connue pour sa culture en abondance d'hibiscus depuis l'antiquité, Mao Zedong a célébré sa terre fertile dans son poème « dans le pays d'hibiscus, l'aurore inonde tout ».



Berceau des grands leaders historiques, et terre aux paysages majestueux, la province de Hunan compte 73 millions d'habitants (8ème rang national), couvre une superficie 211800 km2 et affiche un produit intérieur brut (PIB), de 5300 milliards de yuans en 2024, avec une croissance de 4,8%, marquée par une stabilité globale, des progrès structurels et une amélioration qualitative.



Elle se distingue, par plusieurs caractéristiques majeures :

1- Des opportunités stratégiques sans précédent : Depuis le 18ème congrès national du parti communiste chinois, le président Xi Jinping, a effectué quatre visites d'inspection dans le Hunan. La province bénéficie d'une convergence d'opportunités liées à l'initiative « la Ceinture et la Route », au développement économique du bassin de Yangtsé et au développement de haute qualité des régions centrales, et la conférence mondiale sur le calcul.



2- Une base industrielle solide : Hunan est caractérisée par six industries générant des milliards de yuans, dans seize secteurs, cinq clusters nationaux de l’industrie de fabrication de pointe, un système industriel moderne 4×4 en accélération, une économie à basse altitude pionnière, un déploiement rapide de l'informatique verte et intelligente qui stimule la croissance.



3- Une dynamique d'innovation vigoureuse : Hunan, compte 137 établissements d'enseignement supérieur ordinaires (5ème en Chine), 1,9 millions d'étudiants, et trois Universités.



Le projet 4+4 pour l'innovation scientifique et le système national de laboratoire 1+2 progressent activement, tandis que Changsha émerge comme ville mondiale de recherche et de développement. Il est à noter que l'environnement des affaires a réalisé un triple bon en trois ans, propulsant la province du Hunan et sa capitale Changsha au premier rang national et en tête des provinces du Centre et de l'Ouest de la Chine.