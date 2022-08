Chine : les ressortissants tchadiens interpellent le PCMT pour le renouvellement des passeports

Les passeports des ressortissants tchadiens en Chine sont expirés depuis plus de trois ans, informent les étudiants à travers un communiqué parvenu à Alwihda Info ce 7 août.



Malgré la décision de prorogation des passeports initiée par le ministre sortant des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine par le biais de l'ambassade du Tchad en Chine, la situation ne fait qu'empirer de jour en jour, selon l'AESTC. Beaucoup d'étudiants ne sont pas en mesure de renouveler leur visa, d'obtenir des bourses d'études ou encore de décrocher un contrat de travail en raison du manque de passeports valides.



Des travailleurs et des hommes d'affaires sont confrontés à des difficultés bancaires, mettant à mal toutes leurs activités, indique l'AESTC.



Certaines villes commencent à ne plus reconnaitre le passeport prorogé et donnent des délais de deux semaines à certains étudiants pour quitter le territoire.



Les tchadiens vivant en Chine interpellent le président du Conseil militaire de transition afin qu'il donne des instructions aux services compétents.