Clap de fin sur la 1ère édition du Festival Haguina à l'Institut Français du Tchad

La présence remarquée de Dynamitt, rappeur tchadien vivant en France, en tant que tête d'affiche de cette première édition du festival Haguina a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les spectateurs. Sa prestation sur scène a été saluée pour son énergie communicative et son habillement à captiver le public.



L'invité spécial de ce festival était Ozone Afrikbamba, animateur à la télévision NCI et Radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. Son charisme et son expertise dans le domaine artistique ont permis aux participants de bénéficier de précieux conseils lors des sessions de formation.



Ce festival a été une occasion unique pour les jeunes filles participant aux formations en management artistique et culturel de développer leurs compétences dans ces domaines clés. Les attestations remises lors de la clôture du festival témoignent de leur engagement et de leur réussite.