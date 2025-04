AFRIQUE Climat : Denis Sassou N'Guesso fait rentrer l'humanité dans la décennie de boisement et de reboisement

Par Olive Jonala - 18 Avril 2025



Il l’a proposé et l’a défendu dans plusieurs tribunes internationales. Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso a fait entrer le monde dans, la décennie mondiale pour le boisement et le reboisement, à travers la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 17 avril 2025, à New York (Etats-Unis).

Porteur du projet sur la décennie mondiale d’afforestation et du reboisement, qu’il a lancé en novembre 2022, lors de la COP27, à Charm el-Cheikh en Égypte, Denis Sassou-N’Guesso est un pionnier de la préservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Depuis plus de 40 ans, son engagement dans ce domaine est inébranlable. En effet, dans la décennie 80, alors que la protection de l’environnement n’était pas encore un combat planétaire, Denis Sassou-N’Guesso institua par loi n°062/84 du 11 septembre 1984 modifiée par la loi n°20-96 du 15 avril 1996, une journée nationale de l’arbre, dans son pays. Il a, à son actif, plusieurs autres initiatives touchant la protection de l’environnement, transmettant ainsi sa vision écologique à ses contemporains.



Le monde adhère à l’initiative de Denis Sassou-N’Guesso



L’Assemblée générale des Nations Unies a largement voté la résolution proclamant la période 2027 à 2036 « Décennie pour le boisement et le reboisement », une initiative portée par la République du Congo, sous l’impulsion de son président. Il s’agit d’une avancée écologique majeure qui inscrit l’Afrique au cœur des solutions climatiques globales, mais aussi d’un succès diplomatique engrangé par Denis Sassou-N’Guesso. Lui qui, au-delà de l’initiation du projet, l’a défendu dans toutes les arènes internationales où il prenait la parole.



Depuis toujours, le Président de la République ne s’est jamais lassé de porter la voix aussi bien de son pays que de l’Afrique sur les questions climatiques. De Rio+20, en 2012, au Brésil, à l’organisation, à Brazzaville, de la 1ère conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement en juillet 2024, sans oublier la tenue, en octobre 2023, du 3ème sommet des Trois Bassins (Amazonie – Congo – Bornéo Mékong), Denis Sassou-N’Guesso, a toujours pris position en faveur de l'urgence climatique. Défenseur du Bassin du Congo, Denis Sassou-N’Guesso vient de réconforter la position de son pays, dans le leadership mondial de la gouvernance verte.



Le fruit de cet engagement et de cette détermination est que 155 nations ont voté pour la résolution proclamant la décennie mondiale de boisement et de reboisement ; une seule a voté contre ; aucune abstention observée à l’issue du vote. Cette résolution qui couronne les efforts de Denis Sassou-N’Guesso en faveur du climat constitue un signal fort. Historique, ce texte onusien est l’expression de l’adhésion de la communauté internationale à l’initiative du chef de l’Etat congolais.



L’implication de tous pour sa mise en œuvre



La résolution de l’ONU vise à restaurer massivement les forêts, freiner la déforestation et renforcer la résilience climatique. Ce texte invite les gouvernements et autres parties prenantes, notamment les organisations internationales et régionales, la société civile, les peuples autochtones, les communautés locales, le secteur privé et les milieux universitaires, à appuyer activement la mise en œuvre des activités de la Décennie, notamment par des contributions volontaires, selon qu’il conviendra, et à partager les meilleures pratiques et les connaissances à cet égard.



Ainsi, Denis Sassou-N’Guesso, qui a pensé que la lutte efficace contre les changements climatiques passe par une gestion durable des forêts tropicales, fait entrer l’humanité, à travers la résolution onusienne, dans la décennie de boisement et de reboisement. La décennie mondiale de boisement et de reboisement repose sur un principe majeur, à savoir « planter aujourd’hui pour bien respirer demain. » C’est un pacte intergénérationnel, une adhésion à la cause commune, un engagement mondial pour verdir et reverdir la Planète pour l’avenir.





