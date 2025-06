Assemblée des Maires Africains : N'Djamena représentée à Johannesburg pour façonner l'agenda urbain mondial

Cette assemblée se déroule en parallèle de la réunion du U20, une initiative qui vise à renforcer la diplomatie entre les grandes villes. L'objectif principal de ces discussions est d'élaborer une position commune et de formuler des messages collectifs. Ces contributions seront ensuite présentées aux dirigeants du G20, afin d'y intégrer les perspectives urbaines uniques et les réalités spécifiques des villes africaines et du Sud global.







L'importance de cette assemblée est mise en lumière par la présence de personnalités éminentes, dont le Vice-ministre sud-africain chargé des collectivités locales, le Président du collectif des maires sud-africains, et Madame Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne présidente de l’Union Africaine, qui était présente lors de la cérémonie d’ouverture.







La participation de la Mairie de N’Djamena à cet événement stratégique témoigne de son engagement à contribuer activement aux débats mondiaux sur les politiques urbaines inclusives et durables, affirmant ainsi son rôle sur la scène internationale.