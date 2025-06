Le message, tel que rapporté, était le suivant : “MAYDAY… MAYDAY… MAYDAY… NO POWER… NO THRUST… GOING DOWN…” (MAYDAY… MAYDAY… MAYDAY… PLUS DE PUISSANCE… PLUS DE POUSSÉE… EN CHUTE…).







Ce court mais intense appel de détresse suggère une défaillance critique et soudaine des systèmes de propulsion de l'appareil, menant à une perte de contrôle irrémédiable. Les autorités compétentes ont certainement ouvert une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de cette tragédie.