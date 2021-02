AFRIQUE Climat : les pays d’Afrique de l’Ouest appuyés pour la réduction des émissions de carbone

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Février 2021

Le projet mis en place est financé par la Banque africaine de développement à travers le Réseau et centre africain de technologie climatique et de finance.

La Banque africaine de développement a accordé une aide financière aux pays d’Afrique de l’Ouest pour leur permettre d’intensifier les efforts déployés pour atteindre leurs objectifs en matière de Contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.



La Banque assurera aussi la préparation d’une note conceptuelle analysant l’utilisation des résultats d’atténuation transférables au niveau international (ITMO) dans certains pays d’Afrique de l’Ouest.



Le projet mis en place est financé par la Banque africaine de développement à travers le Réseau et centre africain de technologie climatique et de finance (ACTFCN, sigle en anglais), hébergé par la Banque qui utilise les ressources du Fonds d’affectation spéciale du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et du Fonds spécial pour la lutte contre le changement climatique. Le projet est mis en œuvre par un consortium dirigé par la société nigériane, Triple E Systems Associates Limited, spécialisée dans les services de conseil dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'ingénierie et du changement climatique.



« Cette intervention assurera la mise en place d’une plate-forme solide incluant des processus, des procédures et des structures qui garantiront une participation réelle et concrète de l’Afrique de l’Ouest à l’utilisation des ITMO pour la réalisation d’une partie de leurs ambitions en matière de CDN. Elle servira de base à la réplique de ces opérations dans d’autres pays d’Afrique », a déclaré Gareth Phillips, directeur du financement de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de l’environnement à la Banque africaine de développement.



Cette initiative aidera les gouvernements d’Afrique de l’Ouest à développer les capacités techniques et les infrastructures institutionnelles nécessaires qui permettront au secteur privé d’accéder à de nouvelles sources de financement pour la lutte contre le changement climatique et promouvoir de nouveaux mécanismes de financement pour les projets axés sur un meilleur rendement énergétique et sur l’atténuation des effets du changement climatique.



Les ITMO encouragent l’utilisation de technologies à faibles émissions de carbone et contribuent à l’accélération de la mise en œuvre de plans et de programmes pour des projets axés sur un meilleur rendement énergétique. Le processus implique la mise en œuvre d’un projet approuvé, capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’aboutir à des résultats en matière d’atténuation utilisant des procédures comptables agréées. À la suite de ces différentes étapes, les résultats obtenus en matière d’atténuation sont transférés de la partie hôte à l’acheteur. Des ajustements correspondants dans les registres des deux parties garantissent l’intégrité environnementale.



L’Accord de Paris autorise l’utilisation des marchés pour le transfert d’ITMO entre pays afin que les engagements contenus dans leurs CDN soient respectés.



Le projet permettra également de tirer parti de la participation active de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest aux négociations sur le climat, notamment en ce qui concerne l’article 6 de l’Accord de Paris, ainsi que des opérations menées par l’Alliance ouest-africaine pour les marchés du carbone et le financement de la lutte contre le changement climatique (l’Alliance ouest-africaine ou WAA, sigle en anglais), qui offre la capacité d’élargir le champ d’action de la tarification du carbone pour permettre la mise en œuvre complète des CDN.



L’ACTFCN a pour objectif de soutenir ses pays membres d’Afrique subsaharienne dans leurs efforts d’intensification du déploiement de technologies à faible émission de carbone et résilientes aux effets du changement climatique, pour favoriser l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.





