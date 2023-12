Clôture de la 2ème édition de la caravane Verte: un voyage éducatif pour la jeunesse africaine

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Mahamat Abdelkerim Hanno, a clôturé mercredi 27 décembre 2023 la 2ème édition de la Caravane Verte des jeunes de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte.



Dans son discours, le ministre Mahamat Abdelkerim Hanno a souligné l'importance de cette semaine d'activités, qui a inclus la gestion des terres, le soutien social, ainsi que diverses initiatives socio-culturelles et éducatives pour la caravane.



Il a rappelé que l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte offre une opportunité unique aux jeunes des différents pays, permettant un brassage, une communion, un partage et des échanges. Cette initiative annuelle vise non seulement à offrir ce cadre d'échange à la jeunesse, mais aussi à encourager une prise de conscience sur les changements climatiques et d'autres enjeux environnementaux.



La deuxième édition de cette caravane a réuni des jeunes de plusieurs pays, dont le Burkina Faso, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, l'Éthiopie, le Soudan, Djibouti, la Mauritanie, et le Tchad.