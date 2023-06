Colorado Tchad met l'accent sur la formation et la professionnalisation des peintres lors d'un séminaire enrichissant

Selon Abdoul-Raouf Bakary, promoteur de Colorado Tchad, en plus de la peinture pour les bâtiments, l'entreprise se spécialise également dans la peinture industrielle, la peinture pour carrosseries, la décoration et la teinture. "Le partenariat avec Colorado au Tchad remonte à 2013, où nous avons réalisé notre premier chantier : la construction de 60 villas et du pavillon présidentiel de l'aéroport de N'Djaména", a-t-il déclaré. Des séances de formation locales seront organisées et les meilleurs seront sélectionnés pour poursuivre leur formation au Maroc, ajoute Abdoul-Raouf Bakary.



Pour Bello Abdelkerim Moussa, responsable de Colorado Tchad, ce séminaire a été organisé dans le but de faire connaître davantage les produits Colorado, mais aussi de professionnaliser le métier de peintre qui, selon lui, est exercé de manière informelle au Tchad.



Mamadou Youssoupha, responsable commercial de Colorado, a souligné la nécessité de travailler avec tous les peintres tchadiens, quelle que soit leur catégorie, afin d'élever le niveau de la profession de la peinture qui est jugé faible au Tchad.